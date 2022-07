Ivana Trump, dove era stata poco prima di morire. "Sembrava stanca", la testimonianza nei tabloid inglesi

15 luglio 2022 a

È stata colta da un malore che l'ha sorpresa nel suo appartamento newyorchese di Manhattan in tarda serata, Ivana Trump, morta a 73 anni per un arresto cardiaco. L'ex moglie del tycoon Donald Trump quella stessa sera era andata a cenarenel suo ristorante preferito, vicino al suo appartamento.

A ricostruire le ultime ore della donna è il tabloid britannico Sun che fa sapere che Ivana aveva trascorso un paio d'ore all'interno del localae senza accusare malesseri o malori. Paola Alavian, proprietaria del ristorante, ha rivelato al giornale che Trump "come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l'ho vista. Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po' stanca, ma per il resto era a posto. Sono un po' sotto choc in questo momento, abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa".

Per l'ex mogli dei Trump non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi. Imprenditrice, personaggio televisivo e modella, era divenuta un'icona principalmente per essere stata la prima moglie dell'ex presidente amircaano. "Sono molto rattristato di informare tutti coloro che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York City", ha scritto sui social l’ex presidente degli Stati Uniti. "Era una donna meravigliosa, bellissima e straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei. Riposa in pace,

Ivana!". Come riporta Abc, i paramedici di Manhattan, rispondendo a una chiamata di emergenza per un arresto cardiaco, hanno trovato la donna nell’appartamento dell’Upper East Side dove viveva. Nata nel 1949 in Cecoslovacchia,

Ivana Marie Zelnickova ha lasciato il paese negli anni ’70. Dopo il trasferimento negli Usa, a New York conobbe l’imprenditore Trump, che sposò nel 1977. La coppia divorziò nel 1992. La donna si è poi risposata con l’italoamericano Riccardo Mazzuchelli nel 1995 e, nel 2008, conl’attore e modello italiano Rossano Rubicondi, morto nel 2001. Nel curriculum televisivo di Ivana Trump anche la partecipazione, nel 2010, al reality ’L’Isola dei famosì.

