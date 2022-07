Russia Ucraina, i missili travolgono Mykolaiv: Mosca non dà tregua e bombarda le università

15 luglio 2022 a

a

a

Un altro giorno di bombe sull'Ucraina. "Oggi i terroristi russi hanno attaccato le due più grandi università di Mykolaiv" denuncia il capo dell'amministrazione militare regionale di Mykolaiv, Vitaliy Kim. "Almeno 10 missili - racconta - Ora stanno attaccando la nostra istruzione. Chiedo alle università di tutti i Paesi democratici di affermare che la Russia è ciò che è veramente: un terrorista".

I missili russi ieri hanno colpito la città di Vinnytsia, nell'ovest del Paese, al di là della regione del Donbass dove le forze di Mosca da settimane hanno intensificato l'attacco. Il bilancio è di oltre 20 vittime tra cui 3 bambini, e circa 90 feriti. La polizia ha riferito che tre missili hanno colpito un palazzo di uffici e danneggiato edifici residenziali vicini. L'attacco ha innescato un incendio che ha coinvolto 50 auto in un parcheggio. Esplosioni sono state udite anche nella città meridionale di Mykolaiv. Secondo il sindaco della città, Oleksandr Sienkovych, "sono stati presi di mira una serie di obiettivi civili" ed è stato distrutto un albergo del centro. Il governatore della regione di Luhansk, Sergey Haidai, ha riferito di 12 attacchi nelle zone popolate tra Luhansk e Donetsk. "Ogni giorno la Russia distrugge la popolazione, uccide bambini ucraini, lancia razzi contro obiettivi civili. Dove non c'è nulla di militare. Cos'è questo se non un atto palese di terrorismo?", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su Telegram, in cui ha poi definito i russi "disumani".

Video su questo argomento "Stato terrorista". Zelensky e il messaggio all'Occidente dopo il massacro di civili

All'Aia, in Olanda, i ministri di circa 40 Paesi si sono incontrati con il procuratore capo della Corte penale internazionale per discutere di come coordinare al meglio gli sforzi per portare davanti alla giustizia i responsabili dei crimini di guerra. Aprendo la conferenza, il procuratore capo della Cpi, Karim Khan, si è appellato per una "strategia globale" internazionale per coordinare gli sforzi. Intervenendo al summit Zelensky ha chiesto l'istituzione di un Tribunale speciale sull'aggressione russa che "garantisca una punizione equa e legittima di coloro che hanno dato inizio a questa storia di disastri e tragedie, che è diventata la più grande guerra in Europa dopo la Seconda guerra mondiale". Il leader ha poi accusato le forze russe di aver "ucciso, torturato e mutilato" migliaia di ucraini e di aver rapito e portato via dal Paese almeno 200mila bambini.

Il tema della guerra in Ucraina è stato affrontato anche nel colloquio tra il presidente Usa Joe Biden e il premier israelianio Yair Lapid. "L'aggressione di Putin all'Ucraina è una sfida alla pace e alla stabilità ovunque nel mondo, la guerra di Putin deve essere un fallimento strategico" e "il mondo libero deve sostenere" l'Ucraina, ha detto Biden durante la conferenza stampa congiunta, sottolineando poi che "gli Usa continueranno a sostenere" Kiev. Mosca, da parte sua, ha detto di aspettarsi che Israele risponda "saggiamente e correttamente" in caso di una richiesta da Washington di fornire armi all'Ucraina.

"Col tetto del gas la fine peggiore". Zakharova minaccia, quanto può costarci caro

Riferimenti alla guerra ci sono stati anche durante la tradizionale parata in Francia per la festa nazionale del 14 luglio. Alla marcia sugli Champs-Elysees si sono uniti quest'anno militari alleati dell'Europa orientale, provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Bulgaria e Ungheria con le loro bandiere nazionali, nonché le truppe multinazionali schierate in Romania dopo l'invasione dell'Ucraina. Nella prima intervista televisiva rilasciata dalla sua rielezione, il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che "la guerra durerà" e che bisognerà pensare di fare definitivamente a meno del gas russo. "L'estate e l'inizio dell'autunno saranno molto duri", ha affermato il capo dell'Eliseo, annunciando poi un "piano di sobrietà" energetica che servirà a ridurre i consumi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.