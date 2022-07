Guerra Russia Ucraina, la denuncia choc di Zelensky sui bambini: "In 200 mila rapiti dai russi"

14 luglio 2022 a

Sarebbero almeno 200mila i bambini rapiti dai russi in questi mesi. È la denuncia choc del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel 141esimo giorno di guerra.

Secondo quanto riferisce la presidenza ucraina, nel suo discorso alla Conferenza sui crimini di guerra in Ucraina all'Aia, il presidente Zelensky ha detto: "È ancora in corso di accertamento il numero di bambini che le forze russe hanno rapito e portato via dall'Ucraina. La cifra preliminare è spaventosa: circa duecentomila bambini." Zelensky ha poi ricordato che "a causa dell'aggressione russa decine di migliaia di ucraini sono stati uccisi, torturati o mutilati".

Durante il collegamento video il presidente ucraino ha poi sottolineato all'assemblea la necessità di un Tribunale speciale. "Le istituzioni giudiziarie esistenti, per motivi giurisdizionali, non possono assicurare alla giustizia tutti i colpevoli dei crimini commessi durante la guerra in Ucraina. Ecco perché abbiamo bisogno di un Tribunale speciale per questo crimine" ha spiegato Zelensky riferendosi all'aggressione russa contro l'Ucraina.

"Un Tribunale che garantisca una punizione equa e legittima di coloro che hanno dato inizio a questa storia di disastri e tragedie, che è diventata la più grande guerra in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale" ha concluso il presidente ucraino nel suo discorso.

