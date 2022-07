Kaliningrad, sale la tensione tra Russia e Lituania. Nuove sanzioni, la reazione non si fa attendere

11 luglio 2022 a

La Lituania ha ampliato le restrizioni che si applicano al transito delle merci verso Kaliningrad per sanzionare la Russia. A partire da oggi fra i beni colpiti vi sono anche il cemento, il legno, l’alcol e i prodotti chimici industriali a base di alcol. Ma la risposta del Cremlino non si è fatta attendere.

I leader di Bielorussia e Russia Alexander Lukashenko e Vladimir Putin hanno infatti avuto una nuova conversazione telefonica. Secondo il canale Telegram ’Pool of the First’, vicino al servizio stampa di Lukashenko, i due hanno discusso della difesa della Bielorussia e della Russia, del corso della guerra in Ucraina, della situazione nello spazio post-sovietico, del transito a Kaliningrad, e della fornitura di energia russa all’Europa. Durante il colloquio telefonico «è stato posto l’accento sulla situazione in relazione al blocco imposto dalla Lituania al transito di merci verso la regione di Kaliningrad. In questo contesto, sono stati discussi alcuni possibili passi congiunti». I due leader hanno poi «confermato l’impegno reciproco per il rafforzamento coerente del partenariato russo-bielorusso».

