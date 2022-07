Chicago, sparatoria alla parata del 4 luglio. Morti e feriti anche tra gli agenti di polizia

04 luglio 2022 a

Al momento sono almeno 9 le vittime nella sparatoria avvenuta a Highland Park, a nord di Chicago, durante una parata del 4 luglio. A dirlo alla tv locale WGN è stato il governatore dell’Illinois, JB Pritzker. Secondo Fox News, i morti sono invece 5 e i feriti 16. Un reporter del Sun-Times ha visto corpi insanguinati coperti da lenzuola. E sarebbero stati colpiti anche agenti di polizia. Il Chicago Sun-Times ha riferito che la parata era iniziata intorno alle 10 di mattina ora locale, ma è stata interrotta all’improvviso dopo 10 minuti, a seguito degli spari. Centinaia di partecipanti, alcuni insanguinati, sono fuggiti, lasciando dietro di sé passeggini, coperte e altri oggetti. «Andate via, qui non è sicuro», ha detto la polizia alle persone.

Usa, sparatoria alla parata del 4 luglio a #HighlandPark nell'area di #Chicago. Diversi feriti



Several reportedly shot during Highland Park #FourthofJuly parade

Un video girato da un giornalista del Sun-Times dopo lo scoppio degli spari mostra una band su un carro che continua a suonare mentre le persone iniziano a correre urlando. Una foto pubblicata sui social network sembra mostrare pozze di sangue vicino a sedie capovolte nel centro di Highland Park. Debbie Glickman, una residente di Highland Park, ha raccontato che era su un carro da parata con i colleghi e che il gruppo era pronto a svoltare sulla strada principale quando ha visto le persone che scappavano dalla zona. «La gente ha iniziato a dire ’C’è un uomo che sparà», ha racconato Glickman ad Associated Press. «Quindi siamo scappati. Siamo appena scappati via. Laggiù è un caos», ha detto ancora, aggiungendo però di non avere personalmente sentito nessun rumore nè visto feriti. L’ufficio dello sceriffo della contea di Lake ha dichiarato su Twitter che sta assistendo la polizia di Highland Park «con una sparatoria nell’area del percorso della parata del Giorno dell’Indipendenza». L’ufficio dello sceriffo ha rimandato un giornalista di AP alla polizia di Highland Park per informazioni, ma il dipartimento di polizia ha riferito che nessuno era al momento disponibile per discutere dell’incidente.

«La polizia sta rispondendo a un incidente nel centro di Highland Park. La festa del 4 è stata annullata. Si prega di evitare il centro di Highland Park. Maggiori informazioni saranno condivise non appena saranno disponibili», hanno fatto sapere le autorità della città. Il Comune riferiva sul suo sito web che la parata sarebbe stata caratterizzata da carri allegorici, bande musicali, gruppi nuovi e altri intrattenimenti speciali. Una parata di biciclette e animali domestici per bambini era prevista da programma 30 minuti prima della parata principale.

