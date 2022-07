Guerra Russia-Ucraina, Volodymyr Zelensky chiede di usare i social network: raccontate la verità

02 luglio 2022 a

a

a

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, chiede a tutti di raccontare soprattutto sui social la verità sulla guerra in Ucraina. E' un appello drammatico che rivolge a tutti mettendo in evidenza anche l'aumento della brutalità del conflitto. «In molte città delle retrovie ora si sente il relax ma la guerra non è finita, la sua brutalità sta solo aumentando in alcuni luoghi e non può essere dimenticata». Così su Telegram il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che, per questo, raccomanda a tutti «di aiutare l’esercito, i volontari e tutti coloro che sono lasciati soli in questo momento».

Video su questo argomento Zelensky: così cacceremo i russi. L'annuncio dopo la conquista dell'Isola dei Serpenti

«Usate costantemente tutti i vostri contatti all’estero, tutte le vostre opportunità di informazione, anche solo i social network, per diffondere la verità sulla guerra e sui crimini degli occupanti», esorta ancora Zelensky, che conclude: «Non importa quanto sia difficile oggi, dobbiamo pensare a quello che accadrà domani».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.