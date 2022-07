Ucraina in Europa, Ursula von der Leyen: al vostro fianco ma servono le riforme. Il discorso al Parlamento

01 luglio 2022 a

Dopo la concessione dello status di candidato per l’ingresso nella Ue, l’Ucraina ha una «prospettiva europea molto chiara». La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un discorso al parlamento ucraino tenuto in video collegamento venerdì 1 luglio, ha spiegato che l’ok alla candidatura «sembrava quasi inimmaginabile solo cinque mesi fa. Quindi oggi è prima di tutto un momento per celebrare questo traguardo storico, una vittoria di determinazione e una vittoria per l’intero movimento iniziato otto anni fa in piazza Maidan».

Ma l'iter sarà lungo e dovrà essere accompagnato da interventi radicali. «Le riforme richiedono sempre tempo. È così che tutta la nostra democrazia funziona. Hanno bisogno di impegno e dedizione costanti. Per esempio, nessuno si aspetta che l’Ucraina riempia tutti i posti nelle nuove istituzioni mentre tanti della vostra generazione migliore e più brillante stanno combattendo al fronte. Ma la democrazia ucraina deve essere mantenuta sulla strada giusta. Avete già mostrato che potete approvare leggi importanti anche se la guerra infuria ancora, e fate contare ogni giorno», ha detto von der Leyen che cita la "vostra agenda dalla Rivoluzione della Dignità. Avete creato un’impressionante macchina anticorruzione. Ma ora queste istituzioni hanno bisogno" di "persone giuste negli incarichi di alto livello. Il nuovo capo della Procura Specializzata Anticorruzione e il nuovo direttore dell’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina dovrebbero essere nominati appena possibile".

«Arriveranno investimenti massicci ma per massimizzare il loro impatto e per promuovere la fiducia delle imprese, dovranno essere accoppiati con una nuova ondata di riforme», ha chiarito la presidente dell'esecutivo Ue che ha lodato Kiev per la legge sugli oligarchi. «Pensiamo all’eccessiva influenza degli oligarchi sull’economia: a oggi L’Ucraina è l’unico Paese nel partenariato orientale dell’Europa ad aver adottato una legge per spezzare la morsa degli oligarchi sulla vostra economia e sulla vita politica del Paese. E vi lodo per questo - ha affermato - Ora dovete concentrarvi sull’attuazione di questa legge. In modo giuridicamente corretto, tenendo conto del prossimo parere della commissione di Venezia», ha aggiunto.

