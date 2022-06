L'emergenza del prezzo del gas diventa urgenza mondiale. Il G7 corre ai ripari

27 giugno 2022 a

Li sherpa del G7 in Germania hanno chiuso l’intesa sul dare mandato con urgenza ai ministri dell’energia dei grandi della Terra di studiare l’applicazione del cosiddetto "price capo", il tetto al prezzo del gas. È quanto riferiscono fonti vicine al dossier. Si tratta - spiegano le stesse fonti - di un passo in avanti rispetto alla decisione del Consiglio europeo di Bruxelles che aveva dato come riferimento il mese di ottobre.

Quella del tetto al prezzo del gas è una battaglia che il premier Mario Draghi porta avanti da settimane ormai. All'inizio era solo, poi con il passare del tempo è riuscito ad allargare il consenso su questa misura tra gli altri paesi europei. Per il presidente del Consiglio "dobbiamo continuare a lavorare su come imporre un tetto al prezzo del gas", ha detto insistendo al tavolo del G7, spalleggiando il price cap al prezzo del petrolio caro invece a Joe Biden. Poi sul tavolo c'è la crisi del grano. "La Russia ha un’enorme responsabilità per le crescenti minacce alla sicurezza alimentare globale a seguito del conflitto. Chiediamo urgentemente a Mosca - hanno messo nero su bianco i grandi - di cessare, senza condizioni, i suoi attacchi alle infrastrutture agricole e di trasporto e di consentire il libero passaggio delle spedizioni agricole dai porti ucraini nel Mar Nero".

