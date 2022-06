Russia, Vladimir Putin dà i missili nucleari alla Bielorussia. “Il blocco di Kalinigrad è una dichiarazione di guerra”

Angela Barbieri 26 giugno 2022 a

La città di Severodonetsk è passata sotto il pieno controllo delle forze armate russe. Lo ha annunciato il sindaco Oleksandr Stryuk, avvertendo gli ucraini rimasti nel centro che non è più possibile partire per dirigersi verso il territorio controllato da Kiev. Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov ha riferito che tutti i civili sono stati evacuati dallo stabilimento Azot, dove si erano rifugiati per trovare riparo dalle bombe. Nonostante le forze russe abbiano guadagnato terreno nel Donbass, il capo dell'intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, ha affermato che ad agosto ci sarà una svolta nei combattimenti e che l'Ucraina tornerà ai confini del 1991. Quanto alla situazione a Severodonetsk ha spiegato che «per ottenere una vittoria strategica, il comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni». Inoltre, le truppe russe e le milizie dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk sono entrate a Lysychansk, l'ultima roccaforte ucraina nella regione orientale del Paese, e stanno già combattendo all'interno della città. «La milizia popolare e le forze alleate della Federazione Russa sono entrate nella città di Lysychansk. Nell'area urbana sono già in corso combattimenti», ha riferito Andrei Morochko, ufficiale delle milizie di Lugansk.

Adesso il timore è che nel conflitto venga coinvolta la Bielorussia. Secondo i militari ucraini le forze armate russe avrebbero lanciato 20 missili contro il villaggio di Desna, nella regione di Chernihiv, partiti «dal territorio della Bielorussia». Un tentativo, per l'intelligence ucraina, di coinvolgere l'esercito di Minsk nelle ostilità. Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso dell'incontro con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko, ha annunciato che Mosca fornirà a Minsk nei prossimi mesi i sistemi missilistici tattici Iskander-M, che possono utilizzare sia missili balistici che da crociera, sia nella versione convenzionale che nucleare. Putin ha affermato che gli Stati Uniti hanno 200 armi nucleari tattiche in Europa pronte all'uso e che Russia e Bielorussia devono pensare a garantire la propria sicurezza. Lukashenko inoltre ha detto che il blocco del transito delle merci russe verso Kaliningrad «equivale a una dichiarazione di guerra». «Cose del genere sono inaccettabili», ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Putin sono arrivate alla vigilia del summit del G7 che si tiene a Elmau, in Germania, fino a martedì. L'agenda del vertice include, oltre all'aggressione della Russia all'Ucraina, anche i cambiamenti climatici, l'energia e la sicurezza alimentare. Fonti dell'Ue hanno spiegato che i leader delle sette maggiori potenze mondiali sono aperti a discutere di un tetto al prezzo del petrolio ma «serve cautela», hanno avvertito.

