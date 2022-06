Russia, il parlamentare vicino a Vladimir Putin fa tremare Londra: “Prima città ad essere bombardata”

25 giugno 2022 a

Andrey Gurulyov fa tremare tutti i cittadini della Gran Bretagna. Il parlamentare della Russia, nonché membro nel comitato di difesa di Mosca, un organo molto vicino a Vladimir Putin, ha parlato alla tv di Stato della Russia e ha terrorizzato i britannici a causa del loro appoggio all’Ucraina dopo l’invasione del 24 febbraio: “Londra sarà il primo obiettivo strategico della Nato ad essere colpito dai missili russi in caso di scoppio della terza guerra mondiale”. Tramite le frequenze di Rossiya 1 Gurulyov ha fatto sapere che la terza guerra mondiale non un’ipotesi così assurda: “Distruggeremo l'intero gruppo di satelliti spaziali del nemico durante la prima operazione aerea. A nessuno interesserà se sono americani o britannici, li considereremo tutti della Nato. In secondo luogo, attenueremo l'intero sistema di difesa antimissile, ovunque e al 100%. Terzo, non inizieremo certo da Varsavia, Parigi o Berlino. La prima ad essere colpita sarà Londra”.

“È chiarissimo - le parole del parlamentare russo - che la minaccia al mondo viene dagli anglosassoni. Nell'ambito dell'operazione di distruzione di siti di importanza critica, l'Europa occidentale sarà tagliata fuori dalle forniture di energia e immobilizzata. Tutti i siti di alimentazione saranno distrutti. E nella terza fase, vedrò cosa diranno gli Stati Uniti d'America all'Europa occidentale per continuare a combattere al freddo, senza cibo ed elettricità. Mi chiedo come faranno gli Stati Uniti a rimanere in disparte. Questo è il piano di massima, e tralascio volutamente alcuni momenti perché non devono essere discussi in un luogo pubblico come un programma in televisione”.

Un piano diabolico. A far infuriare i vertici del Cremlino c’è la situazione del blocco dell'oblast di Kaliningrad, un’exclave russa, che potrebbe portare alla guerra con la Nato in caso di invasione della Russia nei paesi limitrofi, Lituania in particolare dopo le scintille andate in scena negli ultimi giorni.

