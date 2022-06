Guerra Russia-Ucraina, pioggia di missili e offensiva finale nel Donbass. “Attacchi su tutta la linea”

25 giugno 2022 a

Momento decisivo per la guerra guerra in Ucraina. Durante la notte sarebbero stati lanciati 40 razzi sul territorio di Kiev. A riportarlo il canale di news Ukraine Now, citando media ucraini. I massicci attacchi contro l'Ucraina, si legge nel canale Telegram del sito, sarebbero stati effettuati dagli aerei russi dal territorio della Bielorussia. Il canale cita il gruppo di monitoraggio "Belarusian Guyun": secondo loro, i bombardieri sarebbero decollati dagli aeroporti della Federazione Russa, entrati nello spazio aereo della Repubblica di Bielorussia, e volati fino al confine con l'Ucraina da dove hanno sparato i missili. Le esplosioni sono state avvertite in molte regioni, tra cui Kiev, Chernihiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Lviv, Kharkiv e altre regioni. Secondo quanto riferito, inoltre, circa 24 missili sarebbero stati lanciati nella regione di Zhytomir.

Pavlo Kyrylenko, il governatore della regione di Donetsk, sul suo canale Telegram ha poi aggiornato tutti sull’avanzata russa nel Donbass: "Ci sono attacchi su tutta la linea del fronte. Stanotte, si sono verificati otto attacchi su Mariinka. A Krasnohorivka è stata danneggiata una casa. Ad Avdiivka - dice Kyrylenko -, è stato danneggiato un ospedale e la parte centrale della città. Attaccate anche le comunità Selydiv e Kurakhiv. A Ivanivka è stata danneggiata un azienda agricola. Attaccato il Distretto di Bakhmut. Un morto e due feriti”.

