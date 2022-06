Guerra Russia-Ucraina, “ad agosto la svolta”. La voce dai servizi segreti militari di Kiev: ci riprenderemo tutto

25 giugno 2022 a

La ritirata da Severodonetsk ha fatto temere a molti una capitolazione a breve delle forze dell’Ucraina a discapito degli invasori proveniente della Russia. “Ma è stata una ritirata tattica e organizzata, il nostro comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni” la giustificazione e l’aggiornamento sul conflitto arrivato dal capo dell'intelligence militare ucraino, Kyrylo Budanov.

La minaccia del senatore russo: "La Lituania dimentica la nostra forza nucleare"

La spia di Kiev ha assicurato che "l'Ucraina tornerà ai suoi confini del 1991. Non ci saranno altri scenari e non ne stiamo considerando altri. Prima della fine dell'anno i combattimenti attivi diminuiranno praticamente a zero. Riprenderemo il controllo dei nostri territori nel prossimo futuro”. Budanov ha lanciato un monito alla Russia: “A partire da agosto si verificheranno eventi che dimostreranno al mondo che la svolta comincia ad avere luogo”.

