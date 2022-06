Usa, la Corte suprema ha deciso: cancellato il diritto all'aborto

24 giugno 2022 a

La Corte Suprema americana ha revocato la sentenza Roe v. Wade che aveva legalizzato il diritto di aborto. La decisione lascia liberi gli Stati di vietare l’interruzione di gravidanza. Gruppi di manifestanti si erano radunati davanti alla Corte Suprema a Washington, in attesa della decisione che va a ribaltare l’attuale giurisprudenza in materia di aborto.

Ieri dalla Casa Bianca era stato reso noto che nel caso in cui la Corte Suprema avesse cancellato l’attuale giurisprudenza in materia di aborto (come è successo), l’Amministrazione Biden ha già deciso di chiedere al Congresso di «ristabilirla».

