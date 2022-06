Perdite russe in Ucraina, l'attacco per riconquistare Kherson: "Così estinguono gli invasori". Una raffica di esplosioni

Giada Oricchio 20 giugno 2022 a

“L’unità Terra elimina i russi nella regione di Kherson”. Con questa breve didascalia, "Tpyxa News", il profilo Twitter che racconta la guerra dal punto di vista dell’Ucraina, ha pubblicato un video in cui una postazione russa e alcuni carri armati vengono messi nel mirino e fatti saltare uno a uno da lontano. Nubi di fumo denso e nerastro si alzano dalla verdeggiante regione. Nelle ultime settimane, le forze armate russe sono concentrate sulla grande battaglia per il controllo del Donbass, ma finora hanno ottenuto vantaggi marginali, i soldati ucraini invece con raid aerei, sabotaggi e attacchi partigiani stanno conducendo contrattacchi nell’area meridionale dell’Ucraina.

TERRA unit extinguishes russians in the Kherson region. pic.twitter.com/ZZkMXaMAwR — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 19, 2022

I militari di Kiev puntano da Mykolaiv verso Kherson, a ovest del fiume Dnipro, l’unica grande città in mano alle forze di Putin da 100 giorni. La resistenza sta ottenendo buoni risultati perché l’Armata rossa è “distratta” dallo scontro prolungato sul fronte orientale e a causa delle enormi perdite ha dovuto rinforzarsi sguarnendo le posizioni conquistate in precedenza. Così, i soldati ucraini hanno potuto spingere per riprendere la città di Kherson, strategica sia in quanto via d’accesso alla Crimea sia per il controllo delle forniture idriche della penisola che la Federazione russa aveva annesso con l’invasione del 2014.

