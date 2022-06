Parte l'assalto ai magazzini russi: con gli obici M777 gli ucraini distruggono tutto

19 giugno 2022 a

Ecco come gli ucraini fanno fuori i depositi russi di munizioni. L'esercito di Kiev sta mettendo a frutto le potenzialità degli obici M777 forniti dalle forze armate statunitensi.

Ukrainian howitzers M777 destroy Russian warehouses with ammunition. pic.twitter.com/7LAySXJ1ph — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 19, 2022

La guerra in Ucraina si prospetta ancora lunga ma a Kiev la resistenza non vuole fare alcun passo indietro. Per questo tra gli obiettivi principali c'è quello di eliminare le scorte di munizioni attualmente a disposizione del Cremlino.

