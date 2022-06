Medvedev e i "mangiaspaghetti", Guido Crosetto lo gela: "Ma dove lo avete portato a mangiare?"

18 giugno 2022 a

«Ai fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti piace visitare Kiev. Con zero utilità». Il commento dell’ex presidente russo, Dmitry Medvedev, scritto in un tweet sulla visita di Draghi, Scholz e Macron nella capitale ucraina, ha scatenato un'ondata di polemiche.

Interviene anche l'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto. "Mangiaspaghetti è un classico, come pizza e mandolino, uno stereotipo diventato un must. Ma mangiarane e salsicce, chissà come è venuto in mente a Medvedev: dove lo avete portato a mangiare?" scrive nel suo tweet ironico Crosetto.

