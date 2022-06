Così la modella ucraina Viktoria Apanasenko "combatte" la guerra contro la Russia

18 giugno 2022 a

a

a

Anche Miss Ucraina si schiera contro nella guerra contro la Russia. Viktoria Apanasenko, aspirante Miss Universo, cerca di dare il proprio contributo in attività di volontariato per la popolazione più fragile e a sostegno dell'esercito.

La bellissima modella di Chernihiv, che Kiev invierà al concorso di Miss Universo 2022, ha 28 anni e sta combattendo attivamente per la vittoria dell'Ucraina esponendosi sui media. Da volontaria. Viktoria aiuta il ristorante Naїve della capitale a cucinare per i battaglioni delle forze armate e per gli anziani. Lei e una sua amica sono impegnate nel portare cibo, medicine e prodotti per l'igiene a bambini, anziani e sfollati interni.

Il capo della banca russa smentisce Putin: "Un decennio per uscire della crisi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.