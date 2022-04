Joe Biden, il gesto con la mano dopo il discorso: "Sconcertante". È giallo sul presidente Usa

Giada Oricchio 15 aprile 2022 a

a

a

Nuova battuta d’arresto o abbaglio collettivo? E’ giallo sull’ultimo gesto di Joe Biden. Sul web è diventato virale un video in cui il presidente americano sembra confuso e privo di senso dell’orientamento. Nel filmato, postato su Twitter dall’account @freebeacon, al termine del discorso sulla catena di approvvigionamento, l’inquilino della Casa Bianca ha chiuso la cartellina si è voltato e ha fatto la tipica mossa di chi volesse stringere la mano a qualcuno al suo fianco. Peccato che non ci fosse nessuno. Così è sceso dal palco e si è prestato ai flash dei fotografi.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022

Dunque una nuova gaffe di Potus? Forse. O forse no. Perché se si guarda il girato tv in panoramica, si nota che Biden finisce di parlare e per due volte fa un cenno con la mano aperta all’indirizzo della platea di giovani auditori alle sue spalle. Dunque, non un segno di saluto andato a vuoto, ma la volontà di sottolineare, di dare forza alle parole appena pronunciate.

Sono diversi gli utenti Twitter che hanno criticato la Fox per lo sfottò fuori luogo: “Questo è assolutamente disonesto, non stava cercando di stringere la mano a nessuno. Guarda un ragazzo e fa il gesto, poi si gira, ne guarda un altro e ripete il gesto. State cercando qualcosa per screditarlo”, “Questa è la piccola clip con cui la FOX ha costruito una realtà falsa. Nei successivi 30 secondi si vede cosa è successo veramente. Fate girare”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.