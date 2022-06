Fase critica della guerra Russia-Ucraina. La rivelazione dei servizi segreti e i mal di pancia di Kiev

15 giugno 2022 a

I servizi segreti occidentali e i funzionari militari ritengono che il conflitto fra Russia e Ucraina sia entrato in una «fase critica» che potrebbe «determinarne l’esito a lungo termine». A svelarlo è la Cnn, che cita fonti informate sulla guerra che si sta combattendo tra Mosca e Kiev. In particolare, un alto funzionario della Nato ha detto ai giornalisti che si avvicina il momento in cui una parte o l'altra avrà successo. Secondo il funzionario o i russi si dirigeranno verso Slavyansk e Kramatorsk, oppure gli ucraini li fermeranno nelle loro attuali posizioni. "E se gli ucraini riusciranno a mantenere la linea di fronte a truppe di queste dimensioni, avrà una certa importanza", ha detto.

Nel frattempo il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Oleskjy Arestovych, ha espresso il timore che nella loro imminente visita a Kiev Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron premano perché il paese accetti un cessate il fuoco. «Temo che cercheranno di raggiungere una sorta di Minsk 3», ha detto il consigliere, che ha aggiunto che i leader «diranno che dobbiamo porre fine alla guerra che sta causando problemi alimentari e problemi economici». «Diranno che russi e ucraini stanno morendo, che dobbiamo salvare la faccia a Putin, che i russi hanno commesso errori, che dobbiamo perdonarli e dare loro la possibilità di tornare nella comunità internazionale», il resto delle dichiarazioni di Arestovych.

