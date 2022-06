Guerra Russia-Ucraina, in Donbass catturati dai russi due ex militari statunitensi

15 giugno 2022 a

Due ex soldati americani, volontari nell’esercito ucraino, sono stati catturati da forze russe durante una battaglia a est di Kharkiv la settimana scorsa. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph, che cita dei loro compagni.

I due vengono identificati come Alexander Drueke, 39 anni, e Andy Huynh, 27. Se confermata, si tratterebbe della prima cattura di soldati di nazionalità americana in Ucraina da parte russa, in quello che potrebbe diventare un caso diplomatico con richieste di importanti concessioni agli americani in cambio della loro liberazione.

Secondo la testimonianza di un anonimo compagno dei due americani, Drueke e Huynh sono stati catturati giovedì scorso dopo che la loro unità di dieci uomini si è trovata circondata da una importante forza di russi. L’unità si era diretta verso una città che doveva essere libera ma, in realtà, era sotto attacco dei russi. I due americani sono scomparsi durante i combattimenti contro un centinaio di russi e si ritiene siano stati catturati.

