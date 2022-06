La Russia taglia il gas all'Italia, l'annuncio di Gazprom senza spiegazioni: "Riduzione del 15%"

"Senza spiegazioni". Putin taglia il gas all'Italia, l'annuncio di Gazprom: flussi ridotti #15giugno

15 giugno 2022 a

a

a

Senza dare spiegazioni. Gazprom comunica a Eni la riduzione del 15% delle forniture di gas destinate all’Italia. "Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all'approvvigionamento gas verso l'Italia" fa sapere un portavoce della società. "Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate. Eni sta costantemente monitorando la situazione”.

Ieri, Gazprom aveva annunciato una riduzione del 40% dei flussi verso la Germania attraverso il Nord Stream, lamentando la mancanza di forniture da parte di Siemens di materiale per i compressori. Oggi la comunicazione all'Italia, all'indomani della missione del premier Draghi in Israele mentre il prezzo della materia prima in Europa continua a salire.

Draghi incontra Bennet e spinge per l'Ucraina nella Ue. Il piano sul gas

"L’andamento dei flussi di gas è costantemente monitorato in collaborazione con gli operatori e al momento non si riscontrano criticità" fa sapere il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in merito alla riduzione di forniture del gas. Anche per l'Unione Europea la situazione non sarebbe allarmante: "Al momento nessun rischio su forniture energetiche".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.