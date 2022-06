Che armi usano i militari russi in Ucraina, spunta la foto dal fronte: "Si considerano il secondo esercito al mondo"

Giada Oricchio 12 giugno 2022 a

“La seconda armata del mondo”. TpyxaNews, canale social ucraino di informazione sull’invasione da parte della Federazione russa, sfotte le forze armate del Cremlino postando la foto di un soldato che imbraccia una vecchia arma e commentando con ironia: “E si considerano il secondo esercito al mondo”.

In effetti, pochi giorni fa l’intelligence del Regno Unito ha rivelato che Mosca avrebbe posizionato, nel sud del paese di Zelensky, carri armati T-62 di 50 anni fa e avrebbe sganciato missili aria-terra risalenti agli anni ‘60. L’utilizzo di armi vetuste significa un numero maggiore di vittime tra la popolazione inerme a causa della loro imprecisione.

In un report dei servizi segreti di Sua Maestà, infatti, si legge: “E’ probabile che da aprile i bombardieri russi abbiano sganciato decine di missili Kh-22, missili da 5,5 tonnellate progettati per distruggere portaerei con testate nucleari, ma quando hanno una testata convenzionale sono poco affidabili e possono aumentare il rischio di danni collaterali significativi e vittime civili”.

Secondo gli 007 britannici, la Federazione russa utilizza questi armamenti per una strutturale carenza di artiglieria moderna. Sul campo, la battaglia per il controllo di Severodonetsk non ha fatto progressi: sono in corso combattimenti strada per strada ed è probabile che sia ucraini sia russi stiano registrando un alto numero di morti e feriti.

