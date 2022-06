Guerra in Ucraina, la bomba che cambia tutto. Trattativa in corso tra Vladimir Putin e Joe Biden

13 giugno 2022 a

Non sono passate inosservate le legnate di Joe Biden all’Ucraina e in particolare a Volodymyr Zelensky, che era stato avvertito dell’imminente invasione della Russia ed ha invece pensato più ad attaccare l’Occidente che a prepararsi alla reazione. Come rivela Dagospia c’è un motivo ben preciso dietro ad un atteggiamento del tutto rivoluzionato da parte degli statunitensi nei confronti di Kiev. “Fonti autorevoli a Washington sussurrano: c’e’ in atto una trattativa tra Biden e Vladimir Putin…” lo scoop del sito diretto da Roberto D’Agostino. Gli Stati Uniti starebbero quindi tenendo dei colloqui diretti con Mosca per cercare di porre fine alla guerra.

