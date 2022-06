Tutta colpa di Vladimir Putin. Crisi mondiale e boom inflazione: Joe Biden anche stavolta se la prende con la Russia

11 giugno 2022 a

La lotta all'inflazione è la principale priorità dell’amministrazione di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti, in una nota ufficiale pubblicata sul sito della Casa Bianca, ha indicato la Russia come responsabile della crisi economia mondiale che sta travolgendo il globo, con un’impennata dei prezzi e il problema inflazione di difficile risoluzione: “I dati di oggi dimostrano perché l’inflazione è la mia priorità. L’inflazione non sta scendendo velocemente come dovrebbe, ma è incoraggiante vedere che l’inflazione di fondo sta rallentando. Anche se continuiamo a lavorare per difendere la libertà in Ucraina, dobbiamo fare di più, e in fretta, per abbassare i prezzi qui negli Stati Uniti. L’inflazione è una vera sfida per le famiglie, ma gli Usa, grazie ai progressi dell'economia, possono affrontare il problema meglio di qualsiasi altro Paese nel mondo. Sto facendo tutto quanto è in mio potere per arginare i costi imposti dalla guerra in Ucraina lanciata da Vladimir Putin con la sua invasione”.

“La mia amministrazione - prosegue ancora Biden - continuerà a fare il possibile per ridurre i prezzi per il popolo americano. Il Congresso deve agire urgentemente”. La richiesta del presidente statunitense è che il Congresso arrivi ad approvare una legge per ridurre i costi delle bollette energetiche, dei farmaci prescrivibili e delle spedizioni: “Chiedo al Congresso di approvare una legge per ridurre i costi di spedizione questo mese, e di farla arrivare sulla mia scrivania, in modo da poter abbassare il prezzo delle merci. Invito inoltre il Congresso ad approvare una legge che riduca i costi per le famiglie, come le bollette e i farmaci”.

