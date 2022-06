Joe Biden ha fatto arrabbiare pure Volodymyr Zelensky. “Dia una spiegazione”, scoppia il caso

11 giugno 2022 a

Le parole di Joe Biden, che ha detto che Volodymyr Zelensky «non voleva dare ascolto» agli avvertimenti americani alla vigilia dell’invasione russa del suo Paese, non hanno fatto per nulla piacere dalle parti di Kiev. “Certamente hanno bisogno di una spiegazione” la replica al vetriolo del portavoce presidenziale ucraino Serhii Nykyforov dopo che i media hanno riportato le dichiarazioni fatte dal presidente americano durante un ricevimento per la raccolta dei fondi la notte scorsa a Los Angeles.

Biden ha ricordato di aver lanciato l’allarme su un attacco della Russia contro l’Ucraina prima che questo iniziasse. “So che molte persone pensavano che stessi esagerando, ma sapevo, e avevamo dati secondo cui Putin avrebbe varcato il confine. Non c’erano dubbi. E Zelensky non voleva a sentirlo, né molte altre persone” il discorso del leader statunitense, che non è stato digerito dai vertici dell’Ucraina.

Secondo Biden, l’omologo ucraino infatti “non voleva ascoltare” quando l’intelligence Usa riferiva di aver raccolto informazioni sul fatto che la Russia si stava preparando a invadere il Paese. Le truppe di Mosca sono entrate nei confini ucraini il 24 febbraio. Zelensky, nelle settimane precedenti, si era irritato apertamente, quando l’amministrazione Biden aveva ripetuto gli avvertimenti sulla probabile invasione. Al tempo, il presidente ucraino si era mostrato preoccupato che gli annunci sulla guerra danneggiassero la fragile economia del paese. E ora le frizioni.

