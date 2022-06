La super spia su Vladimir Putin: “È malato ed incapace di governare. Entro sei mesi il golpe”

09 giugno 2022 a

a

a

Il destino di Vladimir Putin è segnato e gli resta veramente poco tempo. Ne è convinto Christopher Steele, ex numero uno dei servizi segreti della Gran Bretagna, intervistato da The World at One di BBC Radio 4: “Putin potrebbe non essere più in grado di guidare Mosca entro massimo sei mesi e il governo potrebbe essere rovesciato. L’invasione dell’Ucraina è stata disastrosa per la Russia. Non vedo Putin essere al potere per più di tre-sei mesi da adesso. Ci sono segni che la sua salute sta peggiorando. E se ciò che ci viene detto dalla Cia, da altre agenzie e dalle nostre stesse fonti è vero, allora sembra che potrebbe diventare incapace di governare”.

Troppo morbido con l'Ucraina: i generali russi preparano il colpo di stato contro Putin

“Questo - ha spiegato la spia - è un regime di uomini forti in cui le persone devono avere paura del leader e se il leader non è in grado di governare dal punto di vista medico, ci sarà una mossa contro di lui, ne sono sicuro. È improbabile che il suo sostituto sia più liberale, ma sarà qualcuno che avrebbe un interesse acquisito a uscire dalla guerra. Non credo che - ha detto ancora l'ex agente dell'MI6 - ci saranno buoni rapporti con l'Occidente, ma almeno potremmo avere un negoziato in cui potrebbero affermare di non aver perso la faccia a causa della colpa che darebbero al precedente leader”.

Golpe militare contro Putin, spunta il nome pesante. Il retroscena sull'esercito russo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.