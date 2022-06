Troppo morbido con l'Ucraina: i generali della Russia preparano il colpo di stato contro Vladimir Putin

04 giugno 2022 a

“L'Fsb pensa che Vladimir Putin debba essere rimosso perché è diventato morbido con l’Ucraina”. Nuove voci su un colpo di stato in Russia arrivano da Robert Thornton, professore sui conflitti e sulla sicurezza internazionale al King's College di Londra, che ha rilasciato un’intervista al The Sun in cui specifica che i generali russi stanno perdendo la pazienza con il loro leader e vogliono che se ne vada: “Putin potrebbe essere ucciso segretamente e la sua morte potrebbe essere insabbiata come un attacco di cuore. I vertici militari russi sono furiosi per la sua disastrosa gestione della guerra in Ucraina. Si è allontanato da Kiev. Si sta concentrando solo ora sul Donbass. Secondo una spia Putin - dice ancora l’esperto di sicurezza - sta perdendo la vista e gli restano solo tre anni di vita, inoltre finge le apparizioni in pubblico e usa degli attori come sosia”.

Thornton ha sottolinea che l'unità di intelligence militare russa, il GRU, potrebbe essere nella posizione migliore per rimuovere Putin e potrebbe muoversi presto se vedesse le truppe perdere terreno nell'Ucraina orientale: “Hanno l'intelligenza per farlo. Se si vuole condurre un colpo di stato nel palazzo, lo si cerca di tenere molto segreto e molto silenzioso. Per farlo, si ricorre al GRU, a cui nelle ultime settimane è stato dato sempre più potere. Un piccolo gruppo di alti ufficiali potrebbe rivolgersi a Putin con l'ultimatum di lasciare l'incarico o essere ucciso. Qualcuno potrebbe andare in tv e dire: 'Il povero Putin ha avuto un infarto, a causa dello sforzo della sua operazione militare speciale, e abbiamo messo al comando il signor tal dei tali’”.

“Le enormi perdite dell’esercito in Ucraina stanno mettendo i cuori e le menti degli ufficiali russi contro Putin. L’esercito - dice ancora il professore inglese - non può continuare a subire l'emorragia di persone che sta subendo. Sta finendo le truppe, sta finendo i missili, sta finendo tutto. Ci saranno sicuramente problemi di morale nell'esercito e di leadership e la gente si chiederà perché stanno facendo tutto questo. In caso di colpo di stato, i generali russi ritirerebbero surrettiziamente le loro unità migliori dal fronte e le farebbero marciare verso Mosca. Sono le truppe migliori, sono le truppe più fidate, quindi si può dire loro cosa fare e loro obbediranno. I loro movimenti verrebbero captati dai satelliti e questo sarebbe un segnale sicuro che qualcosa di brutto sia accaduto a Putin”. L’avvertimento di Thornton è terribile: se avverrà il golpe Putin sarà sostituito da qualcuno più duro nella guerra in Ucraina. Tra i nomi fatti ci sono quelli del generale Valery Gerasimov, a capo dell'esercito russo, o quello dell'ultranazionalista Alexander Bortnikov, a capo dell'Fsb.

