Otto e mezzo, Lucio Caracciolo svela il punto debole di Putin. Chi scappa dalla Russia

Stanno scappando dalla Russia. Lucio Caracciolo affronta i temi della guerra in Ucraina durante "Otto e mezzo" in onda mercoledì 8 giugno. Il direttore di Limes mette al corrente i telespettatori di retroscena di cui è venuto a conoscenza. "Siamo a conoscenza di notizie che riguardano da vicino il regime del Cremlino - ha detto Caracciolo a Giovanni Floris - C'è una parte dell'opinione pubblica russa che non è d'accordo con la guerra in Ucraina. E non è finita qui. C'è una parte dell'elite russa che sta scappando da Mosca".

#ottoemezzo L'andamento della #guerra in #Ucraina nell'analisi di Lucio Caracciolo: "La situazione sul terreno non è promettente, si rischia un lungo stallo e si può degenerare da un momento all'altro" https://t.co/Qb3YQRZUhB — La7 (@La7tv) June 8, 2022

Poi Caracciolo entra nel merito della guerra in Ucraina. "Questa guerra rischia di entrare in una fase di stallo - prosegue il direttore di Limes - ma la situazione può degenerare da un momento all'altro. Non dimentichiamo che siamo di fronte a potenze nucleari".

