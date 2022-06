La Russia silura pure il vice del patriarca Kirill per i dubbi sulla guerra: trasferito il metropolita Hilarion

07 giugno 2022 a

Il metropolita Hilarion (Alfeyev) è stato sollevato dall’incarico di capo del dipartimento per le Relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, una sorta di ministero degli Esteri della Chiesa ortodossa russa. Come riporta Ria Novosti, Hilarion è stato nominato a capo della diocesi di Budapest-Ungheria. La colpa di Hilarion? Aver citato le parole di Rasputin allo zar: «La guerra può avere conseguenza catastrofiche per la Russia»

La decisione è stata del patriarca di Mosca Kirill, che ha di fatto ‘licenziato’ il numero due. Hilarion, al quale è stata tolta anche la carica di metropolita di Volokolamsk, si era contraddistinto in questi mesi per una posizione più moderata, mentre il patriarca ha continuato a benedire la guerra voluta dal suo alleato e amico Vladimir Putin, sposando in toto la propaganda del Cremlino. Come ministro degli esteri e membro permanente del Sinodo ortodosso ci sarà al suo posto il metropolita Antonio di Korsun.

