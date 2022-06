Stasera Italia, Marta Dassù a valanga contro il Patriarca di Mosca Kirill

03 giugno 2022 a

a

a

La guerra tra Russia e Ucraina ha tanti livelli di conflitto. Uno di questi è sicuramente quello religioso. Al fianco di Putin è schierato il Patriarca di Mosca, Kirill, che è stato perfino escluso dalle sanzioni previste dall'Unione europea contro il regime di Putin. Ma che ruolo ha davvero Kirill? Non ha dubbi Marta Dassù, la direttrice della rivista Aspenia, ospite della puntata di "Stasera Italia" in onda venerdì 3 giugno. "Kirill è una specie di ministro di Putin - ha detto la Dassù - E' un ex agente del Kgb che ha perfino benedetto l'invasione dell'Ucraina".

L'Ue si arrende a Orban sulle sanzioni al patriarca Kirill: cosa cambia

Ma la Dassù si spinge oltre. La direttrice della rivista Aspenia punta il dito contro il vero obiettivo di Putin che è quello di allargare i confini della Russia. "A Putin la Russia non bastava - ha detto la Dassù - Lui vuole recuperare Bielorussia e Ucraina. Ma finirà nelle braccia della Cina dove starà molto scomoda perché sarà il partner minore".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.