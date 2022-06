La Corea del Nord prepara il test nucleare e si rischia il peggio. La minaccia Usa: “Risposta rapida e forte”

07 giugno 2022 a

a

a

Gli Stati Uniti avvertono la Corea del Nord: nel caso in cui Pyongyang dovesse procedere con un nuovo test nucleare, che sarebbe il settimo della sua storia ma il primo dal 3 settembre 2017, la risposta sarebbe «rapida e forte». Lo ha dichiarato la numero due del Dipartimento di Stato Usa, Wendy Sherman, in queste ore a Seul, dove ha incontrato il suo omologo sud-coreano, il vice ministro degli Esteri, Cho Hyun-dong.

Otto missili in risposta agli attacchi di Pyongyang. Usa e Seul, pazienza finita

«Qualsiasi test nucleare sarebbe una completa violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite», ha detto Sherman dopo l’incontro, secondo quanto riporta l’agenzia Yonhap, e «ci sarebbe una risposta rapida e forte a un simile test». Sherman ha poi aggiunto che «il mondo intero risponderà in modo forte e chiaro. Siamo preparati», dopo che l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha rilevato indicazioni secondo cui la Corea del Nord si starebbe preparando per un nuovo test nucleare nel sito di Punggye-ri, dove si sono tenuti tutti i test nucleari nord-coreani finora effettuati. Il regime di Kim Jong-un aveva dichiarato di avere smantellato il sito nel 2018 alla presenza di giornalisti stranieri, ma non di esperti indipendenti.

Non solo Donbass, Putin sgancia bombe su Kiev e sfiora la centrale nucleare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.