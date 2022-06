Missili Himars, Vladimir Putin avvisa gli Usa: “Useremo armi distruttive contro nuovi obiettivi in Ucraina”

05 giugno 2022 a

Se saranno forniti missili a lungo raggio all'Ucraina, la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora risparmiate dalla guerra. Ad affermarlo il presidente russo, Vladimir Putin, in una intervista al canale televisivo Rossiya 1. "Se i sistemi Himars saranno consegnati agli ucraini ne trarremo le conseguenze appropriate e useremo le nostre armi distruttive, e ne abbiamo in quantità sufficienti, per colpire obiettivi che non stiamo ancora colpendo. Consegnare altre armi a Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di estendere il conflitto il più possibile”, ha minacciato Putin. Bisogna ricordare che gli Stati Uniti si sono impegnati a consegnare alle forze ucraine quattro lanciarazzi di precisione Himars, ma con una gittata limitata a 50 chilometri.

I missili inviati dagli Usa all'Ucraina sono "esattamente quello di cui hanno bisogno per resistere all'aggressione russa". Queste armi, ha spiegato dal canto suo il vice consigliere per la Sicurezza nazionale, John Fines, "permetteranno agli ucraini di colpire con precisione obiettivi russi nel campo di battaglia". "Noi pensiamo che questo corrisponda alle loro esigenze" ha ripetuto Finer parlando del sistema missilistico Himars che in teoria permette lanci fino a 80 chilometri.

