Ad un passo dalla strage atomica in Ucraina. Il missile russo e il volo sopra la centrale nucleare

05 giugno 2022 a

La Russia ha deciso a sorpresa di attaccare nuovamente Kiev e per poco non si è sfiorato il dramma. La capitale dell’Ucraina è stata presa di mira da diversi razzi lanciati dall’esercito russo e, come riferisce TpyxaNews, e si è temuto per il destino di una centrale nucleare. La denuncia di Energoatom, l’azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel territorio, è che un missile lanciato contro Kiev nelle prime ore del mattino sia volato a bassa quota sopra la centrale nucleare dell'Ucraina meridionale. “Anche un piccolo frammento di un razzo che può cadere in un'unità funzionante può causare una catastrofe nucleare e perdite di radiazioni” l’allarme lanciato dai tecnici, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo per l’attacco a Kiev che non ha causato problemi collaterali alla centrale atomica.

A Russian missile launched in Kyiv in the morning, flew critically low over the South Ukrainian nuclear power plant, - Energoatom.



Even a small fragment of a rocket that can fall into a working power unit can cause a nuclear catastrophe and radiation leakage. pic.twitter.com/YdXgR4lfL4 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 5, 2022

