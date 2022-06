La regina Elisabetta chiude il Giubileo, il saluto dal balcone. "Impegnata a servirvi"

05 giugno 2022 a

È l’ultimo giorno di un lungo weekend di festa per il Regno Unito, che ha celebrato i 70 anni al trono di Sua Maestà con eventi in tutto il paese. L’ultimo spettacolo previsto per questo storico Giubileo è stata la parata di oggi pomeriggio. Lunga 3 chilometri, la parata ha coinvolto oltre 10.000 persone tra cui militari, artisti e lavoratori essenziali, e ha visto sfilare in tutta la sua maestosità la Gold State Coach. Si tratta della carrozza dorata di 260 anni che ha scortato la Regina nel giorno della sua Incoronazione, nel 1953. Oggi la carrozza è vuota, riempita solo da un ologramma della giovane Elisabetta che saluta la folla. La sovrana ormai 96enne ha osservato a riposo, per poi comparire a sorpresa sul finale dal balcone di Buckingham Palace. Commossa, vestita di verde, ha salutato l’enorme folla dinnanzi ai suoi occhi, accompagnata al suo fianco da chi un giorno prenderà il suo posto.

Il Regno Unito ha così potuto ringraziare la sovrana per i suoi 70 anni di servizio incondizionato, tra applausi e saluti. Nonostante sia stata percepita come grande assente nelle celebrazioni a lei dedicate sia venerdì che sabato, a causa della fatica fisica, l’apparizione di oggi ha colmato ogni vuoto.

Altra nota dolente il clima, non soleggiato come gli organizzatori e i partecipanti avrebbero sperato quando hanno spostato il festeggiamento del Giubileo da febbraio a giugno. Ma non per questo gli eventi sono stati meno partecipati, né il pubblico inglese si è mostrato scoraggiato. Gli organizzatori hanno annunciato che la parata di oggi è stata uno degli spettacoli militari più grandi della storia della Gran Bretagna. Adrian Evans ha aggiunto che è sicuro che la Regina avrà apprezzato lo spettacolo: «La immagino sul suo divano, con una tazza di the e un bel sorriso».

Sebbene la protagonista sia stata prevalentemente assente, il resto della famiglia ha presenziato costantemente, ricordando al pubblico inglese quanto i reali siano amati. Ad ammirare in prima fila la parata di oggi William, Kate, e i loro figli, ma anche il Principe Carlo e Camilla, che nel pomeriggio parteciperanno ad una partita di cricket ad Oval, nel sud di Londra.

Non sono mancate neppure le celebrities, a partire da Ed Sheeran, che ha avuto l’onore di intonare l’inno nazionale a fine parata, fino alle top model Kate Moss e Naomi Campbell, fiere nei colori della Union Jack. Nel frattempo in tutto il paese si svolgeva il «big jubilee lunch», un pranzo che ha unito virtualmente tutto il paese a tavola in questa domenica di festa.

Alla fine delle celebrazioni è arrivato il saluto della sovrana: «Quando si tratta di come celebrare settant'anni come regina, non c'è una guida da seguire. È davvero una prima volta. Ma sono onorata e profondamente commossa del fatto che così tante persone siano scese in strada per celebrare il mio Giubileo di platino. Anche se non ho potuto partecipato a tutti gli eventi di persona, il mio cuore è stato con tutti voi; e rimango impegnata a servirvi al meglio delle mie capacità, sostenuta dalla mia famiglia. Sono stata ispirata dalla gentilezza, dalla gioia e dalla parentela che sono state così evidenti negli ultimi giorni e spero che questo rinnovato senso di unione si farà sentire per molti anni a venire. Vi ringrazio sinceramente per i vostri auguri e per il ruolo che avete svolto tutti in queste felici celebrazioni».

