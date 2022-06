Giubileo di Platino, lo storico svela il vero obiettivo della Regina Elisabetta: perché non abdicherà mai

03 giugno 2022 a

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta è un traguardo storico per la Monarchia britannica. Settant'anni di regno sono un'enormità, e il ruolo della sovrana nella storia è destinato a essere passato sotto la lente degli storici visto che "tanti documenti su eventi passati oggi non sono più riservati", sottolinea unno dei massimi studiosi della monarchia britannica, Robert Hardman.

"Ho potuto esaminare i rapporti tra Sua Maestà e il presidente Ronald Reagan quando il nostro Paese era in guerra per le Falklands: la regina ha avuto un ruolo fondamentale", dice lo storico in una intervista al Corriere della sera in cui attacca anche la ricostruzione della vita ddellaa regina fatta dalla serie tv The Crown. "È una fiction eppure la gente crede che sia tutto vero. È un'intrusione enorme nella vita dei Windsor. Gli autori si sono inventati diversi episodi senza farsi alcun problema", attacca lo storico che cita il fatto che Elisabetta non avrebbe mai danneggiato Margaret Tatcher facendo trapelare notizie riservate e che è falso che il principe Filippo ha contribuito a far morire sua sorella. "Il duca di Edimburgo era rimasto malissimo, tanto che me ne parlò", dice Hardman che spiega come i reali abbiano rinunciato a intraprendere azioni legali seppur "alcuni membri del casato si sono arrabbiati parecchio".

Nel Giubileo aleggia lo spettro del principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein e dalle accuse di violenza, che rappresenta "un grande imbarazzo per i reali" Non grave, però, come crisi con protagonisti la principessa Diana, Carlo e Camilla. Come allora "quando la regina disse a Carlo e Diana che era arrivato il momento di divorziare", ora è intervenuta sul figlio prediletto togliendogli tutti i ruoli ufficiali.

Nell’intervista trovano spazio una stoccata al principe Harry e alla moglie Meghan Markle ("l'ironia è che mi sembra che abbiano ancora bisogno della Corona") e la convinzione che questo non sarà l'ultimo Giubileo di Elisabetta II. "La regina potrebbe arrivare a regnare per 75 anni. Per la sua età è in grande forma", afferma lo storico che ha una certezza: "Non abdicherà mai" perché per lei la Corona è come un matrimonio, "finché morte non ci separi". D'altro canto il primato di primato di Luigi XIV è all'orizzonte. Alla faccia del malessere che l'ha colpita giovedì 2 giugno dopo la parata e l'annuncio che seguirà il Derby ippico di sabato dalla televisione, nel castello di Windsor.

