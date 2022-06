Vladimir Putin ha il cancro al pancreas. Da Israele nuove speculazioni sulla malattia

01 giugno 2022 a

A Vladimir Putin è stato diagnosticato un cancro al pancreas e si sta preparando per un intervento chirurgico d’urgenza presso il National Medical Research Center for Oncology. NN Blokhin di Mosca, la migliore clinica pubblica russa specializzata nel trattamento di malattie oncologiche. Lo scoop è del giornalista israeliano Mark Kotlyarsky che lo ha annunciato su un canale televisivo personale riferendo di aver interpellato fonti informate di Mosca.

In un’intervista al canale «We Can Explain», Kotlyarsky ha chiarito che uno dei suoi interlocutori proviene da ambienti medici della capitale, mentre un altro lavora nell’amministrazione del Cremlino. Secondo le gole profonde russe, uno degli edifici del Centro Blokhin viene preparato e chiuso ad altri pazienti, mentre Putin sarebbe in attesa di un esame preoperatorio. La malattia del presidente russo sarebbe quindi un cancro al pancreas e non alla tiroide, così come si pensava, un tipo di tumore dunque difficilmente curabile.

Per il giornalista israeliano il Cremlino starebbe lavorando allo scenario peggiore: se la prognosi dovesse essere avversa, la Russia potrebbe essere temporaneamente guidata da un organo di governo collettivo, il Consiglio di Stato, a cui sarebbero trasferiti i compiti di governo.

