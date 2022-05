Vladimir Putin malato, il ministro Lavrov gela la giornalista francese. La risposta umiliante in diretta

31 maggio 2022 a

Nella lunga intervista che il ministro degli Esteri russi, Sergej lavrov, ha concesso alla tv francese TF1 il capo della diplomazia di Vladimir Putin ha toccato molti temi caldi alla luce della guerra in Ucraina, compreso quello dello stato di salute del presidente russo.

La domanda a riguardo è stata posta dalla giornalista francese Liseron Boudoul alla fine del colloquio. “Siete uno dei ministri più vicini a Putin, immaginiamo che lei discuta con lui ogni giorno. In Europa alcuni dicono che è malato, inquieto o arrabbiato perché il suo piano di guerra non ha funzionato. Come sta?”, chiede l'inviata a Lavrov. “Il presidente appare in pubblico ogni giorno”, ha replicato il ministro.

“Potete vederlo sugli schermi della tv, potete leggere i suoi discorsi, potete ascoltare i suoi discorsi". Sulle ipotesi rilanciate ciclicamente dai media sul fatto che Putin abbia un tumore, la malattia di Parkinson o altre gravi patologie, il ministro russo taglia corto: “Credo che nessuna persona sana di mente possa vedere in lui i segni di un qualche tipo di malattia o disturbo”.

