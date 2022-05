“Iniziata la terza guerra mondiale”. La tv della Russia alza i toni: Nato da smilitarizzare

Dalla tv di Stato della Russia arrivano nuove dichiarazioni choc dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. La conduttrice della talk show russo che va in onda sul canale Rossiya-1, Olga Skabeyeva, ha affermato che «forse è arrivato il tempo di ammettere che l’operazione speciale della Russia in Ucraina è terminata. Nel senso che è iniziata una vera guerra. Anzi la Terza guerra mondiale». «Siamo costretti a smilitarizzare non solo l’Ucraina, ma tutta la Nato», ha aggiunto la conduttrice, alzando ancora di più i toni mediatici dello scontro tra Mosca e l’Occidente.

Russian state TV's Olga Skabeyeva says it might be time to admit that the "special operation in Ukraine is over"



Russia has now been "forced to demilitarise the whole of Nato", she claims



(with subtitles) pic.twitter.com/HdNjur9Wg9