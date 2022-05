Guerra in Ucraina, minaccia diretta all'Europa nel talk show russo: "Quando sganceremo le bombe nucleari..."

"Chi diavolo sei, bastardo?". Nei talk show della tv di Stato russa partono all'attacco del cancelliere tedesco Olaf Scholz e ossi torna a minacciare l'uso di armi nucleari nella guerra in Ucraina. A scatenare i commentatori di Russia 1 sono le dichiarazioni del leader tedesco al World Economic Forum, ossia che la Germania non può accettare le condizioni di pace dettate da Vladimir Putin. "Pensi che accetteremo i tuoi termini? Prova a indovinare. Se non lo farai, useremo la forza", attacca un ospite del talk di prima serata.

Poi la minaccia diretta. "Ragazzi, se ci costringerete a usare le armi nucleari non avremo altra possibilità". Quando le bombe arriveranno, è l'agghiacciante avvertimento, "dubito che gli Stati Uniti attaccheranno la Russia" dolce l'oratore rivolto a Scholz mentre gli occidentali vengono definiti a più riprese "bastardi". Joe Biden e gli Usa "non muoveranno un muscolo", è la previsione.

Behind all of these nuclear threats and claims that America wouldn't help Europe if Russia decides to nuke it, there's underlying panic about Russia being economically unprepared to keep waging this war. Watch:https://t.co/xPJHwJoHlg pic.twitter.com/pVNpCfjR8X