L'Aria che Tira, “pezzo per pezzo”. Nicolai Lilin e il piano della Russia: si prendono tutto, Europa succursale Usa

La Russia non sarà fermata e si prenderà i territori che vuole. A svelare il piano di Vladimir Putin è Nicolai Lilin, scrittore ed ex militare dell’esercito di Mosca, che nel corso della puntata del 31 maggio de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, che non ha dubbi sull’avanzata delle forze che hanno invaso l’Ucraina, che non potrà respingere l’assalto: “I russi staccheranno pezzo per pezzo il Sud dell'Ucraina, ricostruiranno la nuova Russia e si uniranno alla Transnistria. I russi riusciranno a controllare totalmente la zona e il Mar Nero, si sono già parlati e organizzati con Erdogan per dividersi il mare. Quello che sta succedendo adesso è un lento progresso dei russi su quel territorio. Sicuramente qui l’Europa manca, perché noi europei stiamo sbagliando a lasciare l’iniziativa agli americani, è stato da sempre il nostro problema, siamo una succursale degli Usa pur trovandoci in Europa dove avviene la guerra”.

“Dobbiamo - si arrabbia Lilin - essere noi a portare avanti le politiche e le iniziative. La capofila non può essere l’America, è un insulto al nostro senso di indipendenza e democrazia. Solo il fatto che le base americane si trovino qua lo è… La seconda guerra mondiale è finita quasi un secolo fa, il comunismo è crollato oltre 30 anni fa, non ci sono più grandi minacce e le possiamo gestire noi europei, possiamo fare un esercito comune europeo, c’è chi ci impedisce di essere più uniti e concreti”.

