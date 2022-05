Regina Elisabetta, il trucco di Sua Maestà: "Lo fa da 37 anni". Il gesto irrinunciabile

16 maggio 2022 a

a

a

Beccata! La regina Elisabetta è stata messa a riposo forzato, ma c’è un vezzo pubblico che nessuno è riuscito a levarle: mettersi il rossetto. Dal 2 al 5 giugno si svolgeranno i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, i 70 di regno di Elisabetta II, e le condizioni di salute di Sua Maestà sono attentamente monitorate anche se non soffre di particolari patologie, solo acciacchi dovuti ai suoi 96 anni quali dolori alla schiena e problemi di mobilità.

"Fischi al principe". Cos'è successo a William, momento durissimo per la monarchia

Fino a ottobre 2021 Elisabetta ha presenziato a tutti gli impegni ufficiali, poi è stata fermata dai medici desiderosi di portarla al massimo della forma alle storiche celebrazioni. Numerosi gli eventi saltati, fra cui la lettura del Queen’s speech (non accadeva dal 1963 quando era incinta di Edoardo). Ma finalmente, il 13 maggio, è riemersa dal castello di Windsor per assistere al Royal Windsor Horse Show, la parata dei cavalli che si svolge nell’immenso parco del castello stesso. E’ arrivata in Range Rover e si è seduta tra il principe Edoardo, conte di Wessex, e Lady Penelope Knatchbull, contessa Mountbatten di Birmania e amica intima della famiglia reale.

La regina ha coperto la testa con un magnifico foulard di seta, è sembrata molto allegra e ha sfoggiato un gran sorriso incorniciato da un bel rossetto rosso. Ecco, a questo la sovrana proprio non rinuncia. Come dimostra il collage di foto di @fanroyalfamily, dal 1985 al 2022, the Queen ama essere curata e ordinata e non teme di ripassarsi il rossetto coram populo. Un gesto da vera lady che ripete imperturbabile da 37 anni. God save the Queen.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.