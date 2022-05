Stasera Italia, Paolo Liguori svela la farsa: “L'Europa non è unita per fare una guerra a Vladimir Putin”

Federica Pascale 30 maggio 2022 a

“L'Europa non è pronta, non è unita per fare una guerra a Putin.” Lo afferma Paolo Liguori durante la puntata di lunedì 30 maggio di Stasera Italia, il talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. “Dobbiamo raccontarci un po’ di verità – dichiara il direttore del Tgcom -. La guerra contro Putin ci unisce, il gas ci divide tutti. Ma lo volete dire o no? Era chiaro dalla prima settimana di guerra che non potevamo fare diversamente, ma invece ci siamo infilati in un vicolo cieco, a dire forniamo le armi così la guerra dura di più, che tanto la vinciamo e sconfiggeremo Putin.”

Liguori non ci crede, il presidente russo non può essere sconfitto e, anzi, sta già vincendo nel Donbass, la regione ucraina contesa già dal 2014. L’Ucraina continua a chiedere armi ma dagli Stati Uniti stavolta arriva un no. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non invierà le armi a lunga gittata tanto chieste dal presidente ucraino Zelensky. “Le chiede come un pazzo, perché quelle sono armi da guerra mondiale” aggiunge Liguori. “Siamo completamente divisi e disarmati rispetto a questa situazione. Il grano ci terrorizza, l'acciaio che manca ci terrorizza, perché non costruiamo più senza l'acciaio. Vogliamo parlare di cose concrete o vogliamo continuare con le bandierine del patriottismo di guerra dove l'Europa unita la farà?”.

May 30, 2022

