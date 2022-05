“Unione europea, abbiamo un problema”. Nathalie Tocci a Stasera Italia: caos sul processo decisionale

30 maggio 2022 a

Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, è ospite della puntata del 30 maggio di Stasera Italia, il talk show serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e non è tenera con l’Unione europea per il mancato accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni (l'embargo del petrolio) da comminare alla Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: “Nel primo mese, o poco più della guerra, sono stati approvati cinque pacchetti di sanzioni, adesso è più di un mese che c’è questo tira e mollo su questo pacchetto. Esenzioni o non esenzioni, petrolio via mare, oleodotto, gli effetti indiretti, non solo sull’Ungheria, ma tutti quelli favoriti da questo accordo e altri come l’Italia che non lo sarebbero. È una brutta storia, che ci racconta sostanzialmente due cose. Da un lato abbiamo un problema sul processo decisionale. Non è una storia di un’Europa staccato, ma è formalmente la storia di un paese contro altri ventisei. Ma se quell’uno, che rappresenta dieci milioni di cittadini, ha lo stesso peso di 350 milioni di persone rappresentate dagli altri vuol dire - chiosa la Tocci - che c’è un problema”.

