La Russia testa il missile ipersonico Zircon vicino Finlandia e Svezia: “È inarrestabile”

28 maggio 2022 a

a

a

Una fregata dell'esercito russo, la Admira Gorchov, ha eseguito un lancio di prova missilistico nel Mare di Barents, situato a nord della penisola scandinava e quindi non ad eccessiva distanza da Finlandia e Svezia, paesi che hanno fatto richiesta per aderire alla Nato dopo l'invasione in Ucraina e lo scoppio della guerra. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che si tratta di un missile da crociera ipersonico "Zircon" contro un bersaglio marino, centrato a una distanza di circa 1000 km. L’obiettivo era situato nelle acque artiche del Mar Bianco. “Il target è stato preso di mira con successo” l’annuncio del ministero.

Biden dà a Kiev i missili a lungo raggio. "È la svolta", dove possono colpire: messaggio alla Russia

La tv russa Zvezda ha aggiunto che la velocità del missile è "così alta da impedire al sistema di difesa aerea dell'avversario di rilevarne l'impatto in tempo". Il Cremlino ha descritto lo Zirkon come un missile "inarrestabile", con una "traiettoria variabile" per evitare di essere scoperto.

La mossa a sorpresa della Russia, il nuovo fronte d'attacco: pioggia di missili sull'Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.