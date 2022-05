Gli Usa daranno all'Ucraina missili a lungo raggio. Svolta nella guerra coi lanciarazzi Mlrs, messaggio alla Russia

27 maggio 2022 a

Gli Stati Uniti vogliono inviare all'Ucraina armi sempre più potenti, anche missili a lungo raggio. L’amministrazione del presidente Joe Biden, infatti, si sta preparando a un ulteriore salto di livello negli armamenti che manda a Kiev, inclusi sistemi missilistici a lungo raggio che ora sono la principale richiesta delle autorità ucraine. Lo ha rivelato la Cnn, citando diversi funzionari, secondo cui l’invio di armi più potenti fa parte di un più ampio pacchetto di assistenza militare e di sicurezza che potrebbe essere annunciato già la prossima settimana.

Nelle ultime settimane esponenti del governo di Kiev, incluso il presidente Volodymyr Zelensky, hanno chiesto agli Stati Uniti e ai loro alleati di fornire il Multiple Launch Rocket System (Mlrs), un lanciarazzi di fabbricazione statunitense in grado di sparare una raffica di proiettili per centinaia di chilometri - molto più lontano di qualsiasi altro sistema già presente in Ucraina. Secondo gli ucraini, possedere quest’arma potrebbe rappresentare un punto di svolta nella guerra. Un’altra arma richiesta dall’Ucraina è il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità, noto come Himars, un sistema a ruote più leggero in grado di sparare molte delle munizioni dell’Mlrs.

