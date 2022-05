"Chi è il vero fascista", Vladimir Solovyov furioso: attacco brutale all'America sulla tv russa

24 maggio 2022 a

a

a

"I fascisti siete voi", il giornalista della televisione russa Vladimir Solovyov, visto in Italia anche ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena e a Diritto e rovescio su Rete 4, sbotta in onda contro un articolo del New York Times firmato dal professore e storico della Yale University Timothy Snyder. "Dovremmo dirlo. La Russia è fascista", è il titolo del pezzo che ha fatto andare su tutte le furie l'achorman russo considerato una delle voci più potenti della propaganda di Vladimir Putin.

"Perché non abbiamo usato le armi nucleari..." La giornalista russa gela tutti in tv

“Ascoltate, bastardi,” ha esordito Solovyov secondo quanto riporta Julia Davis di Daily Beast, “lasciate che vi sveli un segreto: prima di tutto, i vostri segni sono di natura idiota. In secondo luogo, guardando le indicazioni elencate" nell'articolo che passa in rassegna i motivi per cui la Russia sia fascista, "in che modo sono diverse dalla campagna elettorale di Donald Trump? Fino al suo slogan, 'Make America Great Again'?".

Tutti i dubbi di Maglie: “Malattie, attentati, colpo di stato... Il vero piano di Putin”

Il giornalista russo ha elencato a sua volta i "segni" del fascismo di Trump: “Un leader forte, con grandi folle che escono in suo sostegno... Discorsi sull'antica grandezza. Donald Trump ha promesso di rendere di nuovo grande l'America". La giornalista americana, che cura anche il Russian Media Monitor, sottolinea nel suo articolo come i media di Stato russi oggi non abbiano alcuna remora ad attaccare, oltre all'odiato Joe Biden, anche il loro "presidente americano preferito", ossia Trump.

Watch talking heads on Russian state TV flip out over @TimothyDSnyder's article, 'We Should Say It. Russia Is Fascist.'



Kremlin propagandists angrily argue that Trump is more of a fascist than Putin and Americans are stupid. Read more in my article.⤵️https://t.co/OtPMk5bl7Y pic.twitter.com/Yuux8uKEJ1 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 24, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.