Guerra Russia-Ucraina, le accuse di Sergey Razov sul blocco delle navi

L'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, respinge le accuse al mittente e accusa gli ucraini del blocco delle navi nei porti sul Mar Nero. "Noi tutti i giorni forniamo le informazioni necessarie sui corridoi umanitari per quanto riguarda la riva del Mar Nero - ha detto Razov a Del Debbio - E lo stesso vale per il corridoio sul Mare d'Azov. Senza ostacoli noi permettiamo di far uscire queste navi dai porti. Noi non blocchiamo queste navi ma è la parte ucraina che lo fa. Sono gli ucraini che hanno minato la zona. Quando si parla della sicurezza alimentare internazionale bisogna basarsi sui fatti".

"Noi non blocchiamo queste navi, ma è la parte Ucraina"



— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) May 26, 2022

L'ambasciatore ha parlato anche dell'ipotesi di allargamento della Nato. "Non si garantisce la sicurezza mettendo a repentaglio la sicurezza della Russia - ha detto l'ambasciatore Razov - L'avvicinamento delle infrastrutture militari della Nato ai nostri confini è un fattore che ovviamente dobbiamo tenere in considerazione per la nostra sicurezza".

