Putin operato, svelato il giallo dell'operazione: "Intervento riuscito". Come sta lo Zar

Vladimir Putin è stato operato. La notizia è stata diffusa dal canale russo Telegram, Generall Svr, considerato attendibile e non di mera propaganda. Nell’ultimo post si legge che il presidente della Federazione russa è stato operato nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 maggio su insistenza dei suoi medici curanti secondo i quali l’intervento è pienamente riuscito. Il canale ricorda: “Putin è stato fisicamente assente dallo spazio informativo dal 17 al 19 maggio e non era disponibile nemmeno per la sua cerchia ristretta ad eccezione di Nikolai Patrushev, il segretario del Consiglio di Sicurezza russo”.

In quei giorni sono stati pubblicati e diffusi incontri e messaggi preregistrati e Putin ha tenuto soltanto due conversazioni telefoniche in queste 48 ore. Il 20 maggio, fa notare Generall Svr, la riunione del Consiglio di Sicurezza si è svolta in videoconferenza e il discorso del leader del Cremlino è stato registrato in anticipo. Ma ci sarebbe di più: “La partecipazione video è stata possibile utilizzando la tecnologia deepfake come avvenuto la settimana precedente. In realtà il 20maggio, Putin era ancora troppo debole per partecipare a lunghe riunioni”.

Dal post si apprende anche che la sera del 20 maggio, le condizioni di salute del presidente sono peggiorate, salvo stabilizzarsi il giorno dopo. “L’equipe sanitaria ha raccomandato a Putin il massimo riposo in questi giorni e gli hanno fortemente sconsigliato di prendere parte di persona alle riunioni” conclude il post.

