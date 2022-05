Giallo sul piano di pace italiano, la portavoce russa Zakharova: non è arrivato. "Filosofia da poltrona"

25 maggio 2022 a

La Russia torna a sparare sul piano di pace proposto dal governo italiano per la guerra in Ucraina chediventa un vero e proprio giallo . Se l'ex presidente russo, e uomo di fiducia di Vladimir Putin, Dmitri Medvedev lo aveva stroncato, il portavoce dello Zar Dmitry Peskov aveva tenuto una porta aperta. Che mercoledì 25 maggio la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha di nuovo chiuso. Per la funzionaria del ministero di Lavrov, Mosca non ha ricevuto alcun piano. "Non ci è stato consegnato. Abbiamo solo informazioni dai media su un certo piano che il ministro degli Esteri italiano ha inviato all’Onu - ha detto Zakharova secondo quanto riportato da Ria Novosti - tutti i dati li abbiamo ricevuti solo dai media". La portavoce ha parlato inoltre di "filosofia da poltrona".

Non il piano dettagliato, dunque, ma gi articoli che gli ha dedicato la stampa. "I nostri esperti hanno studiato le pubblicazioni sull’argomento, ma sottolineo ancora una volta che nessuno del Ministero degli Affari Esteri italiano ci ha fornito alcun piano. Sulla base di quanto scrivono sui media, le proposte contenute nel piano annunciato sono così fuori dal contatto con la realtà che sono difficili da prendere sul serio", è la rasoiata della portavoce.

"È sorprendente che Mosca possa essere interessata alle iniziative di pace che danno priorità alla logica di un ulteriore inasprimento delle sanzioni contro la Federazione Russa e al continuo sostegno militare a Kiev regime", è il commento di Zakharova.

Il piano messo a punto dalla Farnesina prevede, sotto la supervisione di un Gruppo internazionale di facilitazione per il cessate il fuoco, la possibile neutralità dell'Ucraina, le questioni territoriali - in particolare Crimea e Donbass - e un nuovo patto di sicurezza europea e internazionale. Con queste premesse sembra difficile che possa essere anche solo il punto di partenza do un negoziato.

