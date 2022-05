Guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky vuole parlare solo con Vladimir Putin

23 maggio 2022 a

L’incontro per porre fine alla guerra sarà solo e direttamente con Putin, perché tutte le decisioni in Russia sono prese solo da lui. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con il Forum di Davos, citato da Ukrinform.

«Senza Putin non si prendono decisioni. E dobbiamo esserne ben consapevoli», ha spiegato. «E se stiamo parlando di una decisione specifica per porre fine alla guerra, questa decisione non potrà a meno di un incontro con il presidente della Federazione Russa. Dopo quello che hanno fatto non ci sono sicuramente grandi desideri per questi incontri e per incontrare i mediatori. Pertanto, in linea di principio - ha continuato - non accetto alcun incontro con nessuno della Federazione Russa, ad eccezione del presidente. E solo se la questione sul tavolo è una: la fine della guerra. Non c’è nient’altro di cui parlare», ha aggiunto.

